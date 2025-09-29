صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زمیندار کے گھر میں داخل ہوکر اوباش کی 13 سالہ لڑکی سے زیادتی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)علی پور سیال ڈھولکاں میں زمیندار کے گھر میں داخل ہوکر اوباش کی 13 سالہ لڑکی سے زیادتی کی کوشش، گھر کے فرد کو تشدد کا نشانہ بنا کر فرار ہو گیا۔۔۔

بتایا جاتا ہے کہ 13 سالہ اوباش کامران گھر میں داخل ہوکر 13 سالہ لڑکی کو کمرے میں لیجا کر زیادتی کی کوشش کرتا رہا ، بچی کے شور مچانے پر ملزم نے اسے تشدد کا نشانہ بھی بنایا ، اہل خانہ کے جاگ جانے پر ملزم نے گھر کے ایک فرد کو ہتھوڑی مار کر زخمی بھی کردیا ، پولیس نے ملزم کیخلاف مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کردی ہے۔

 

