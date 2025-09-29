فوڈ اتھارٹی کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار کا انعقاد
وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی احکامات اور ڈائریکٹر جنرل پنجاب فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی ہدایت پر فوڈ اتھارٹی کے دفتر میں ایک آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس سیمینار میں کریانہ ایسوسی ایشن، میٹ ایسوسی ایشن کے عہدیداران، فوڈ پوائنٹس کے مالکان، دکانداروں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی۔