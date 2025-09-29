صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی: مقامی کالج میں سیرت النبیؐ کانفرنس کا روحانی انعقاد

میانوالی (نامہ نگار) مقامی کالج میانوالی میں سیرت النبی ﷺ کانفرنس کا بابرکت انعقاد کیا گیا، جس میں طلبہ، اساتذہ اور معزز مہمانان نے بھرپور شرکت کی۔

 تقریب میں سی ای او ایجوکیشن خالد محمود، ڈپٹی ڈی ای او ڈاکٹر شیر افگن، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر سیکنڈری عارف اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن ریاض خان بطور مہمانِ خصوصی شریک ہوئے ۔کانفرنس میں باب العلم سکول کے ڈائریکٹر بلال چیمہ اور الائیڈ سکول کے پرنسپل رفیع اللہ نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس روحانی محفل میں طلبہ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی شان اقدس میں نعتیہ کلام پیش کیا اور قاری حافظ عصمت اللہ نے ایمان افروز بیان فرمایا۔

 

