صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز ہائی سکول جوہرآباد میں ایچ پی وی ویکسین آگاہی سیشن

  • سرگودھا
گرلز ہائی سکول جوہرآباد میں ایچ پی وی ویکسین آگاہی سیشن

خوشاب(نمائندہ دُنیا )دارالاسلام ٹرسٹ گرلز ہائی سکول جوہرآباد میں ایچ پی وی ویکسین سے متعلق آگاہی سیشن منعقد ہوا۔

سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بیٹیاں صحت مند رہیں تاکہ مستقبل میں اچھی مائیں بن سکیں۔ ڈاکٹر قمبر دراز نے کہا کہ ویکسین محفوظ اور دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے ۔ ضلعی ڈیموگرافر عقیلہ تبسم نے بتایا کہ پاکستان میں 60 فیصد خواتین اس کینسر کی تشخیص کے بعد جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ تقریباً 70 فیصد طالبات نے ویکسین لگوانے پر آمادگی ظاہر کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

دیرینہ رنجش، شہری کو قابو کر کے مبینہ تشدد کا نشانہ بنا دیا

شادی شدہ خاتون کو اغوا کر لیا

بجلی چوری، 3 افراد کیخلاف مقدمات

دوران ڈرائیونگ غفلت ، شہری گرفتار

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر