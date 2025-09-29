گرلز ہائی سکول جوہرآباد میں ایچ پی وی ویکسین آگاہی سیشن
خوشاب(نمائندہ دُنیا )دارالاسلام ٹرسٹ گرلز ہائی سکول جوہرآباد میں ایچ پی وی ویکسین سے متعلق آگاہی سیشن منعقد ہوا۔
سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر صائمہ اکرام نیازی نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں بیٹیاں صحت مند رہیں تاکہ مستقبل میں اچھی مائیں بن سکیں۔ ڈاکٹر قمبر دراز نے کہا کہ ویکسین محفوظ اور دنیا بھر میں استعمال ہو رہی ہے ۔ ضلعی ڈیموگرافر عقیلہ تبسم نے بتایا کہ پاکستان میں 60 فیصد خواتین اس کینسر کی تشخیص کے بعد جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ تقریباً 70 فیصد طالبات نے ویکسین لگوانے پر آمادگی ظاہر کی۔