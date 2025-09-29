فلسطین کی ریاستی حیثیت پر عوام خوش:شاہد محمود آرائیں
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی عوام میں خوشی اور جوش پایا جاتا ہے ، جبکہ اس اقدام کو مقامی سطح پر فتح قرار دیا جا رہا ہے ، یہ بات شاہد محمود آرائیں نے کہی۔
شاہد محمود آرائیں نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں نے اسرائیلی ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انشائٔ اللہ فتح ان کا مقدر ہوگی۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی ریاستی حیثیت کے اعتراف کو فلسطینی عوام کی تاریخی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ ظلم کے خلاف ثابت قدمی کے باعث مستقبل میں امن اور انصاف ممکن ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ طویل المنازعات اور مظالم کے باوجود فلسطینی عوام نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور دشمنانِ فلسطین کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شاہد محمود آرائیں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو انصاف مل سکے ۔