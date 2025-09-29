صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطین کی ریاستی حیثیت پر عوام خوش:شاہد محمود آرائیں

  • سرگودھا
فلسطین کی ریاستی حیثیت پر عوام خوش:شاہد محمود آرائیں

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت کئی ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بعد فلسطینی عوام میں خوشی اور جوش پایا جاتا ہے ، جبکہ اس اقدام کو مقامی سطح پر فتح قرار دیا جا رہا ہے ، یہ بات شاہد محمود آرائیں نے کہی۔

شاہد محمود آرائیں نے کہا کہ فلسطینی بھائیوں نے اسرائیلی ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انشائٔ اللہ فتح ان کا مقدر ہوگی۔ انہوں نے بین الاقوامی سطح پر فلسطین کی ریاستی حیثیت کے اعتراف کو فلسطینی عوام کی تاریخی کامیابی قرار دیا اور کہا کہ ظلم کے خلاف ثابت قدمی کے باعث مستقبل میں امن اور انصاف ممکن ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ طویل المنازعات اور مظالم کے باوجود فلسطینی عوام نے ثابت قدمی دکھائی ہے اور دشمنانِ فلسطین کا وجود ہمیشہ کے لیے مٹنے تک جدوجہد جاری رہے گی۔ شاہد محمود آرائیں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ امن اور انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کرے تاکہ مظلوم فلسطینیوں کو انصاف مل سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر