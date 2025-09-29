صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی پپلاں کا ہرنولی موڑ اور چشمہ چیک پوسٹ کا دورہ

کندیاں(نمائندہ دنیا)ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم وآٹے کی سمگلنگ کی روک تھام یقینی بنانے کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک۔اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چودھری ظفر اقبال نے گزشتہ رات ہرنولی موڑ اور چشمہ چیک پو سٹوں کا دورہ کیا۔

انہوں نے محکمہ ریو نیو، فوڈ اور پولیس کے عملہ کے ہمرا ہ چیک پوسٹ سے گزرنے والے ٹرکوں کی بلٹیوں کو چیک کیااسسٹنٹ کمشنر نے چیک پوسٹوں پر تعینات عملہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق گندم اور آٹے کے سدبا ب کیلئے چیک پوسٹوں کا عملہ 24گھنٹے الرٹ رہے اور چیک پو سٹوں سے گزرنے والی گاڑیوں کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھی جائے ۔

 

