حلقے کے عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے : اسامہ غیاث میلہ
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا/ رفاقت چوہدری) بھاگٹانوالہ میں صحافی برادری سے گفتگو کرتے ہوئے رکنِ قومی اسمبلی اسامہ غیاث میلہ نے کہا کہ عوامی خدمت ہمارا خاندانی مشن ہے ، جسے ہم نے ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔
میرے والد محترم غیاث احمد میلہ نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کی، اور میں ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی حلقے کے عوام کی خدمت کرتا رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی مشن جاری رکھوں گا۔ ہمارا مقصد صرف سیاست نہیں بلکہ عوامی مسائل کا حل اور ان کی فلاح و بہبود ہے ۔اسامہ غیاث میلہ نے بھاگٹانوالہ کی صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کا مثبت کردار علاقے کی ترقی میں اہم ثابت ہوتا ہے ، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔