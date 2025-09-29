صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حلقے کے عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے : اسامہ غیاث میلہ

  • سرگودھا
حلقے کے عوام کی خدمت اولین ترجیح ہے : اسامہ غیاث میلہ

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا/ رفاقت چوہدری) بھاگٹانوالہ میں صحافی برادری سے گفتگو کرتے ہوئے رکنِ قومی اسمبلی اسامہ غیاث میلہ نے کہا کہ عوامی خدمت ہمارا خاندانی مشن ہے ، جسے ہم نے ہمیشہ مقدم رکھا ہے۔

 میرے والد محترم غیاث احمد میلہ نے اپنی پوری زندگی عوام کی خدمت کے لیے وقف کی، اور میں ان کے نقشِ قدم پر چلتے ہوئے اس مشن کو جاری رکھوں گا۔انہوں نے کہا کہ میں پہلے بھی حلقے کے عوام کی خدمت کرتا رہا ہوں، آج بھی کر رہا ہوں، اور آئندہ بھی یہی مشن جاری رکھوں گا۔ ہمارا مقصد صرف سیاست نہیں بلکہ عوامی مسائل کا حل اور ان کی فلاح و بہبود ہے ۔اسامہ غیاث میلہ نے بھاگٹانوالہ کی صحافی برادری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کا مثبت کردار علاقے کی ترقی میں اہم ثابت ہوتا ہے ، اور ہمیں امید ہے کہ یہ تعاون مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر