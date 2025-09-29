سردار عاصم شیر میکن نے سیلابی پانی کی نکاسی کیلئے کنکریٹ روڈ کا معائنہ کیا
شاہ پور صدر (نامہ نگار) وعدے پورے کر رہے ہیں، حلقے میں سڑکوں کا جال بچھا دیں گے اور عوام کو آمد و رفت کی بہترین سہولیات مہیا کریں گے۔ یہ بات پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو اسٹاک سردار عاصم شیر میکن نے عاقل شاہ قدیمی روڈ پر سیلابی پانی کی نکاسی کے لیے کنکریٹ روڈ کا معائنہ کرتے ہوئے کہی۔
اس موقع پر چودھری حاجی افضل میکن، رانا کریم داد جھمٹ، رانا اسد حیات جھمٹ، سید امیر علی شاہ، حاجی مظفر عباس، رانا اعظم خان اور صفدر حسین کھوکھر بھی موجود تھے ۔سردار عاصم شیر میکن نے ٹھیکیدار کو ہدایت کی کہ منصوبہ مقررہ وقت پر مکمل کیا جائے اور سڑک کے کنارے بھی مکمل کیے جائیں۔ یہ سڑک لک موڑ تا شاہ پور شہر تک 21 کلو میٹر پراجیکٹ کا حصہ ہے جس کا زیادہ تر حصہ پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے ۔ انہوں نے سڑک کے کناروں پر ٹف ٹائل لگانے اور نکاسی کے مسائل حل کرنے کے بھی احکامات جاری کیے ۔