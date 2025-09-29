صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حرمین شریفین کا تحفظ غیر معمولی اعزاز ہے : مولانا محمد فاروق

  • سرگودھا
حرمین شریفین کا تحفظ غیر معمولی اعزاز ہے : مولانا محمد فاروق

کلورکوٹ (نامہ نگار )جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلورکوٹ کے مہتمم مولانا محمد فاروق نے اپنے ایک اہم بیان میں کہا ہے کہ افواجِ پاکستان نہ صرف ملک و ملت بلکہ پوری امتِ مسلمہ کا فخر ہیں۔

انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہونے والا تاریخ ساز امن معاہدہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جرات مندانہ قیادت اور حکمت عملی کا نتیجہ ہے ، جس پر پوری قوم اور امت مسلمہ کو فخر ہے ۔ مولانا محمد فاروق نے کہا کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری کا اعزاز پاکستان کے حصے میں آنا ایک غیر معمولی کامیابی ہے ۔ یہ دراصل پاک فوج کی لازوال قربانیوں، پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ وقار کا مظہر ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ افواجِ پاکستان نے اپنی بہادری، استقلال اور ایمان کی قوت سے دنیا کو باور کرایا ہے کہ پاکستان ایک مضبوط اور ناقابلِ تسخیر فوجی طاقت رکھتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جس بصیرت اور حکمت عملی کے ساتھ امت مسلمہ کے اتحاد اور حرمین شریفین کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی ہے ، وہ تاریخ کے سنہری ابواب میں یاد رکھی جائے گی۔مولانا محمد فاروق نے اپنے بیان میں اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ جامعہ رحیمیہ حسینیہ کلورکوٹ کے اساتذہ، طلبا اور وابستگان دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ افواجِ پاکستان کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور حرمین شریفین کے تحفظ کی اس عظیم ذمہ داری میں انہیں سرخرو کرے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر