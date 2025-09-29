پالیسی سے ہٹ کر نکاح کرنیوالے رجسٹرار کیخلاف کارروائی کا حکم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبے بھر میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ پالیسی سے ہٹ کر نکاح کرانے والے نکاح رجسٹرار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے۔
ذرائع کے مطابق حکومت کو اطلاعات ملی تھیں کہ بعض نکاح رجسٹرار ذاتی مفادات کے تحت بغیر منظوری اور اجازت کے دوسری شادیوں کے نکاح اور 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے ۔اس صورتحال پر حکومت پنجاب نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ کو ہدایات کی ہے۔ کہ ایسے نکاح رجسٹرار کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے ۔ مزید برآں عدالتوں سے نابالغ بچیوں کے کورٹ میرج کرانے والے غیر قانونی نکاح رجسٹراروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔