صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پالیسی سے ہٹ کر نکاح کرنیوالے رجسٹرار کیخلاف کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
پالیسی سے ہٹ کر نکاح کرنیوالے رجسٹرار کیخلاف کارروائی کا حکم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبے بھر میں محکمہ لوکل گورنمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ پالیسی سے ہٹ کر نکاح کرانے والے نکاح رجسٹرار کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے اور ان کی رجسٹریشن منسوخ کر دی جائے۔

ذرائع کے مطابق حکومت کو اطلاعات ملی تھیں کہ بعض نکاح رجسٹرار ذاتی مفادات کے تحت بغیر منظوری اور اجازت کے دوسری شادیوں کے نکاح اور 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، جو کہ سراسر غیر قانونی ہے ۔اس صورتحال پر حکومت پنجاب نے اسسٹنٹ ڈائریکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ کو ہدایات کی ہے۔ کہ ایسے نکاح رجسٹرار کے خلاف فوری ایکشن لیا جائے ۔ مزید برآں عدالتوں سے نابالغ بچیوں کے کورٹ میرج کرانے والے غیر قانونی نکاح رجسٹراروں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم دیا گیا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر