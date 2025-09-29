صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاستدان متحد نہ ہوئے تو جمہوریت کا یہی حال رہے گا:مولانا سلیم

  • سرگودھا
سیاستدان متحد نہ ہوئے تو جمہوریت کا یہی حال رہے گا:مولانا سلیم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر جماعت اہلحدیث انجینئر مولانا محمد سلیم نے کہا ہے کہ جب تک ملک میں جمہوریت کے فروغ کے لیے تمام سیاسی جماعتیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر متحد نہیں ہوں گی، اس وقت تک پاکستان میں جمہوریت کمزور ہی رہے گی۔انہوں نے کہا کہ۔۔۔

 ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں باہمی اتحاد سے یہ معاہدہ کریں کہ جمہوریت کے تسلسل اور بقاء کے لیے ہر حال میں اسے ڈی ریل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اسی صورت میں پاکستان حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان بن سکے گا۔مولانا محمد سلیم نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی ملک میں جمہوریت مضبوط ہونے لگتی ہے ، اس پر شب خون مار دیا جاتا ہے ۔ بدقسمتی سے بعض سیاسی جماعتیں اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جمہوریت کو قربان کر دیتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں آج تک حقیقی جمہوریت قائم نہیں ہو سکی۔

 

