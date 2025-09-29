صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں پر ادارے بنا کر معیشت کو بوجھ تلے دبایا جا رہا : ناصر محمود

  • سرگودھا
اداروں پر ادارے بنا کر معیشت کو بوجھ تلے دبایا جا رہا : ناصر محمود

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) مرکزی انجمن تاجران شہر و ضلع سرگودھا کے صدر ناصر محمود سہگل نے کہا ہے کہ حکمرانوں نے پاکستان کی مثال ایسے بنا دی ہے جیسے ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر 100 روپے خرچ کرتا تھا۔۔۔

 مگر جب گھوڑا کمزور ہونے لگا تو اس نے اس کی نگرانی کے لیے ایک شخص مقرر کر دیا۔ یوں گھوڑے پر 10 روپے خرچ ہونے لگے اور باقی 90 روپے نگرانی کرنے والا کھا گیا، نتیجتاً گھوڑا مزید کمزور ہو گیا۔انہوں نے کہا کہ یہی صورتحال آج پاکستان کے ساتھ ہے ۔ اداروں کو درست کرنے کے بجائے ان پر مزید ادارے بنا دئیے گئے ہیں جس سے ملکی معیشت قرضوں کے بوجھ تلے دب گئی ہے ۔

 

