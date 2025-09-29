بھلوال:قبضہ مافیا کیخلاف قانون سازی، وزیراعلیٰ کو خراج تحسین
بھلوال (نمائندہ دنیا )پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر افتخار احمد مغل نے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے ناجائز قابضین کے خلاف قانون سازی پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدام اُن لوگوں کے لیے راحت کا باعث ہوگا جو برسوں سے قبضہ مافیا کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ پنجاب بھر میں قابضین کے خلاف قانون کے نفاذ سے نہ صرف سرکاری اراضی پر قبضہ ختم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ وہ لوگ بھی اپنی سزا بھگتیں گے جو غریب عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ اس وقت پنجاب میں سرکاری اراضی پر قبضے ہیں، جنہیں واگزار کروایا جانا چاہیے تاکہ ان پر سرکاری دفاتر یا عوامی سہولتیں قائم کی جا سکیں۔افتخار احمد مغل نے کہا کہ قبضہ مافیا ملک بھر میں متحرک ہے اور اس کے خاتمے کیلئے یہ پہلا قدم محترمہ مریم نواز نے اٹھایا ہے ، جس سے یقیناً بہتری آئیگی۔ انہوں نے وزیراعلیٰ پنجاب پر زور دیا کہ سرگودھا سمیت پورے پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف فوری اور مؤثر ایکشن لیا جائے ۔