بھاگٹانوالہ:مٹھ لک لنک روڈ خستہ حالی کا شکار، حادثات معمول
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دُنیا)بھاگٹانوالہ سے مٹھ لک تک لنک روڈ خستہ حالی کا شکار، آئے روز حادثات معمول بن گئے ۔ بھاگٹانوالہ سے مٹھ لک جانے والا لنک روڈ طویل عرصے سے مکمل طور پر خستہ حالی کا شکار ہے اور کسی مسیحا کا منتظر ہے۔
سڑک پر جگہ جگہ گہرے کھڈے اور ٹوٹ پھوٹ کے باعث سفر کرنا انتہائی خطرناک ہو چکا ہے ، جس کے باعث روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک حادثات معمول بن گئے ہیں۔مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ سے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل، کاریں اور دیگر گاڑیاں گزرتی ہیں، لیکن سڑک کی ناقص حالت کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ کئی قیمتی جانیں اس روڈ پر حادثات کی نذر ہو چکی ہیں۔شہریوں نے منتخب عوامی نمائندوں کی عدم توجہی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بارہا شکایات کے باوجود اس اہم روڈ کی مرمت یا تعمیر نو کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ اہل علاقہ نے حکومت پنجاب، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں سے فوری طور پر بھاگٹانوالہمٹھ لک لنک روڈ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا ہے تاکہ مزید جانی و مالی نقصان سے بچا جا سکے ۔