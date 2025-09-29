ڈریم لینڈ فیملی پارک میں فیملی پلاننگ ایجوکیشن میلہ کا انعقاد
میانوالی (نامہ نگار )محکمہ صحت و آبادی میانوالی کے زیر اہتمام ڈریم لینڈ فیملی پارک میں بچوں اور خواتین کی صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے فیملی پلاننگ ایجوکیشن میلہ کا انعقاد کیا گیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی تھے ، جنہوں نے فیتہ کاٹ کر میلہ کا باضابطہ افتتاح کیا۔میلے میں بچوں کی تفریح کے لیے رسہ کشی، میوزیکل چیئر، پنجہ آزمائی اور کوئز کے مقابلے منعقد کیے گئے ، جبکہ ایک دلچسپ میجک شو بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر طارق محمود عزیز اعوان، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر اقبال خان، پی آر او انصر شیراز ملک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ٹیکنیکل ڈاکٹر سندس ثناء، اور انچارج فیملی پلاننگ میانوالی سنٹر ڈاکٹر مونا مالک سمیت خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔سی ای او ہیلتھ اور ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس میلے کا بنیادی مقصد ماں اور بچے کی صحت، بچوں کی پیدائش میں مناسب وقفہ، چھوٹے کنبے کی افادیت اور بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل سے متعلق کمیونٹی میں شعور پیدا کرنا ہے ۔ انہوں نے والدین پر زور دیا کہ وہ اپنے وسائل کے مطابق کنبہ کی منصوبہ بندی کریں اور ماں بچے کی صحت کیساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی نے صحت مند بچوں، ماؤں اور کھیلوں کے مقابلوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے بچوں کو انعامات سے نوازا۔ س موقع پر معروف موسیقار طاہر ساقی نے محکمہ بہبود آبادی کا آگاہی پیغام بھی پیش کیا۔ تقریب کی نظامت ڈپٹی ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر کلیم اللہ ملک نے کی جبکہ ڈریم لینڈ پارک کے منتظم اعلیٰ حاکم خان نے میلے کے انتظامات سر انجام دئیے ۔