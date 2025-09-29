بھیرہ میں اوورلوڈ مکئی کی ٹرالیاں، ٹریفک نظام مفلوج ،حادثات
بھیرہ (نامہ نگار)مکئی سے لدی اوورلوڈ ٹرالیاں دن بھر شہر کے مصروف سرکلر روڈ سے گزرتی ہیں جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان بھاری ٹرالیوں کو اوور ٹیک کرنا انتہائی دشوار ہو گیا ہے۔۔۔
جو کسی بھی وقت کسی بڑے جان لیوا حادثے کا سبب بن سکتی ہیں۔سماجی رہنماؤں محمد علی، طارق محمود، جاوید اختر، محمد انور اور اعجاز احمد نے کہا کہ اوورلوڈ ٹرالیاں نہ صرف ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہیں بلکہ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ اور حادثات کے خدشات بھی بڑھا رہی ہیں۔انہوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اس لاقانونیت کا فوری نوٹس لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متعلقہ ادارے ایکشن لیتے ہوئے ٹرالیاں کنٹرول کرنے کے لیے ٹریفک پولیس اہلکار تعینات کریں، ان کے گزرنے کے اوقات مقرر کیے جائیں اور اوورلوڈنگ کے خلاف سخت کارروائی کی جائے تاکہ شہریوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کیا جا سکے ۔