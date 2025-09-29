غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کیخلاف کریک ڈاؤن، مقدمہ درج
کلورکوٹ (نامہ نگار)اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ عارف انجم نے غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے ۔ گزشتہ روز کلورکوٹ کے نواحی علاقے یاری والا میں کارروائی کے دوران متعدد ڈیزل ایجنسیاں بند کی گئیں۔
کارروائی کے دوران ڈیزل ایجنسی مالکان نے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔اس واقعہ کے بعد تھانہ حیات خان شہید میں ملزمان احسان اللہ وغیرہ کے خلاف باقاعدہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پولیس نے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔ عوامی و سماجی حلقوں نے اسسٹنٹ کمشنر کلورکوٹ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ڈیزل ایجنسیوں کے خلاف کارروائی عوامی مفاد میں ہے ، اور ایسے اقدامات علاقے میں قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔دوسری جانب شہریوں نے حکومت اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ دھمکیاں دینے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ سرکاری افسران اپنے فرائض بلا خوف و خطر ادا کر سکیں۔