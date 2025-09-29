صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ، ضائع نہیں ہو نے دینگے :امیر حیدر

  • سرگودھا
ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ، ضائع نہیں ہو نے دینگے :امیر حیدر

خوشاب(نمائندہ دُنیا ) آئی پی پی کے ضلعی صدر ممبر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ۔۔۔

 ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ہیں، ان کی ایک ایک پائی عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں جملہ سہولیات مہیا کرنے کیلئے خرچ کرنا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کسی بھی صورت میں قومی سرمائے کو ضائع نہیں ہونے دے گی، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ضلع خوشاب کی تمام جاری ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور کرپشن و بدعنوانی کا راستہ روکنے کیلئے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر