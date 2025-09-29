ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ، ضائع نہیں ہو نے دینگے :امیر حیدر
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) آئی پی پی کے ضلعی صدر ممبر ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی چیئرمین ضلع کونسل خوشاب ملک امیر حیدر سنگھا نے کہا ہے کہ۔۔۔
ترقیاتی فنڈز عوام کی امانت ہیں، ان کی ایک ایک پائی عوام کی فلاح و بہبود اور انہیں جملہ سہولیات مہیا کرنے کیلئے خرچ کرنا ضروری ہے۔ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کسی بھی صورت میں قومی سرمائے کو ضائع نہیں ہونے دے گی، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے بتایا کہ ضلع خوشاب کی تمام جاری ترقیاتی سکیموں کی سخت مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور کرپشن و بدعنوانی کا راستہ روکنے کیلئے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لائے جائیں گے ۔