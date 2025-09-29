بھیرہ کو ماڈل سیاحتی مرکز بنانے کے منصوبہ پر کام شروع
بھیرہ (نامہ نگار ) صوبائی وزیر قانون، مواصلات و تعمیرات ملک صہیب احمد بھرتھ نے اعلان کیا ہے کہ بھیرہ کو ماڈل سیاحتی مرکز بنانے کے منصوبے پر عملی کام شروع ہو چکا ہے۔ اس کے لیے فنڈز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے وزیر مملکت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کی سفارش پر جاری کیے ہیں۔
اس منصوبے پر ایک ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔صوبائی وزیر ملک صہیب احمد بھرتھ نے یہ بات اپنے دفتر میں بھیرہ پریس کلب کے صدر شاہین فاروقی اور چیئرمین ناہیدہ محبوب الٰہی فاؤنڈیشن خواجہ زاہد نسیم ایڈووکیٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ بھرتھ فیملی اپنے حلقے کے عوام کی محبت کی مقروض ہے اور عوام کی بے لوث خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے ۔منصوبے کے تحت بھیرہ ریلوے اسٹیشن، شیر شاہی جامع مسجد بگویہ، مسجد اورنگ زیب عالمگیر، غیر مسلم مذاہب کے مقدس مقامات اور دیگر تاریخی عمارتوں کی بحالی کی جائے گی اور انہیں سیاحوں کے لیے مزید پرکشش بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ان مقامات تک جانے والے راستوں کی پختگی اور تزئین و آرائش بھی شامل ہے ۔ملک صہیب احمد بھرتھ نے بتایا کہ بھیرہ میں نئے سیوریج سسٹم کے منصوبے پر بھی جلد کام شروع ہو جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہر کو خوبصورت بنانے میں انتظامیہ سے بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت پنجاب بھیرہ کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے تمام وسائل فراہم کرے گی۔ صوبائی وزیر نے مزید کہا کہ ترقی و خوشحالی کے اس سفر کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے عوام کا بھرپور کردار ناگزیر ہے ۔