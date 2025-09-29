صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کلور کوٹ: 31 کروڑ کا واٹر سپلائی منصوبہ کرپشن کی نذر

  • سرگودھا
کلورکوٹ (نامہ نگار ) کلورکوٹ میں 31 کروڑ روپے کی لاگت سے شروع ہونے والا واٹر سپلائی منصوبہ کرپشن کی نذر ہونے لگا۔ میونسپل کمیٹی کلورکوٹ کی ملکیت واٹر سپلائی سے سرکاری پانی چوری کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔

ذرائع کے مطابق یہ پانی بااثر ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے شہر میں جاری سڑک اور ٹف ٹائل پروجیکٹس میں استعمال ہو رہا ہے جبکہ عام شہریوں کو گھروں میں پانی کی فراہمی معطل ہے ۔ تفصیلات کے مطابق عوام کے ٹیکسوں سے تعمیر ہونے والا یہ منصوبہ بنیادی طور پر شہریوں کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن افسران اور ٹھیکیداروں کی ملی بھگت سے اس سکیم کو ذاتی مفاد کا ذریعہ بنا لیا گیا ہے ۔شہر کے مختلف مقامات پر واٹر سپلائی لائنوں سے پانی چوری کر کے ٹینکیوں کے ذریعے تعمیراتی کاموں میں استعمال کیا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے کہ پینے کے پانی کی سپلائی بند ہونے سے انہیں روزمرہ کی زندگی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ دوسری طرف سرکاری پانی بااثر ٹھیکیداروں کو کھلی چھوٹ دے کر تعمیراتی منصوبوں میں استعمال ہو رہا ہے ۔عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر بھکر، اینٹی کرپشن حکام اور اعلیٰ حکومتی شخصیات سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ اس بڑے عوامی منصوبے کو کرپشن سے بچایا جا سکے اور پینے کے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے ۔

 

