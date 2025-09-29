سرگودھا کے دیہی ہسپتالوں میں طبی آلات کی شدید قلت
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ناقص حکمتِ عملی کے باعث ضلع کے آؤٹ سورس کیے گئے 125 سے زائد سرکاری ہسپتالوں میں عام استعمال ہونے والے طبی آلات اور مشینری کی شدید قلت پیدا ہوگئی ہے۔
ان میں درجنوں آکسیجن سلنڈرز، آٹو کلوو، گلو میٹر، کمپیوٹرز، ڈلیوری ٹیبلز، ڈلیوری لائٹس، ای سی جی مشینیں، سٹرلائزرز، نیبولائزرز، ڈینٹل آپریٹس، بیڈز، او ٹی لائٹس اور جنریٹرز سمیت 100 سے زائد اقسام کے آلات شامل ہیں۔ذرائع کے مطابق دیہی علاقوں کے ہسپتالوں میں خراب اور ناقص مشینری کی بحالی ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے ۔ ٹھیکہ پر حاصل کرنے والے ڈاکٹرز کو نہ صرف نئی مشینری و آلات کی خریداری کرنی ہوتی ہے بلکہ پرانی فہرستوں اور ان پر آنے والے اخراجات کا بھی سامنا ہے ۔ہیلتھ اتھارٹی کی عدم توجہی اور ٹھیکیداروں کی چشم پوشی کے باعث خراب مشینری قابلِ استعمال نہیں بنائی جا رہی، جس کے نتیجے میں دیہی علاقوں کے مریض بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں اور علاج کے لیے بدستور شہری ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔