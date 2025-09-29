صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر معذور خاتون کو ویل چیئر فراہم

  • سرگودھا
وزیراعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر معذور خاتون کو ویل چیئر فراہم

سرگودھا (سٹاف رپورٹر) گرین الیکٹرو بس میں سفر کرنے والی ٹانگوں سے معذور خاتون کو وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ویل چیئر مہیا کر دی گئی۔

 ویل چیئر ملنے پر خاتون کی خوشی دیدنی تھی، جس نے وزیراعلیٰ پنجاب کے لیے ڈھیروں دعاؤں کا اظہار کیا۔ساہیوال روڈ پر گرین الیکٹرو بس کے عملے نے ٹانگوں سے معذور خاتون کو اٹھا کر بس میں سوار کرایا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی۔ معاملہ وزیراعلیٰ پنجاب تک پہنچا تو مریم نواز شریف نے خاتون کے لیے فوری طور پر ویل چیئر بھجوانے کی ہدایت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل نے ویل چیئر خاتون کے حوالے کی، جس پر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔

 

