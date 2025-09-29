ڈویژنل ہیڈکوارٹر کی سبزی منڈی مسائل کا گڑھ بن گئی
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) 38 شمالی میں واقع ڈویژنل ہیڈکوارٹر کی مرکزی فروٹ و سبزی منڈی حکام کی عدم توجہی کے باعث بدانتظامی کا شکار ہے۔ پلاٹوں کی الاٹمنٹ اور مبینہ بھتہ خوری نے مسائل کو گھمبیر بنا دیا ہے۔
شہر میں اس وقت دو سبزی منڈیاں موجود ہیں تاہم آڑھت کا بڑا کاروبار اسی مرکزی منڈی میں ہوتا ہے ، جو ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 4 کروڑ روپے کی لاگت سے قائم کی گئی تھی۔ منڈی میں کل 70 پلاٹ ہیں، مگر ان کی الاٹمنٹ تاحال نہیں ہو سکی۔ پہلے ان کی قیمت فی مرلہ 18 سے 28 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی جو اب بڑھ کر ایک کروڑ روپے سے زائد ہو چکی ہے ۔ملکیتی الاٹمنٹ نہ ہونے کے باوجود قبضہ مافیا چھوٹے آڑھتیوں، دکانداروں اور ریڑھی بانوں سے بھتہ وصول کرتا ہے ۔ صفائی ستھرائی نہ ہونے کے باعث منڈی کی حالت کسی مذبحہ خانہ سے کم نہیں۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر پڑے ہیں، چار دیواری ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ٹوٹے گیٹوں سے رات کو جانور اور نشئی منڈی میں داخل ہو کر ماحول مزید خراب کرتے ہیں۔قابل ذکر بات یہ ہے کہ گزشتہ دو برسوں میں اعلیٰ افسران متعدد بار دورے اور اصلاحات کے اعلانات کر چکے ہیں، مگر حالات بہتر ہونے کے بجائے مزید بگڑ گئے ہیں۔ شہریوں اور تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر عملی اقدامات کرے ۔