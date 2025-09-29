سمال چیمبر کے تاجروں کا تاریخی اقدام، 50 وفود بیرونِ ملک گئے
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سمال چیمبر آف ٹریڈ اینڈ سمال انڈسٹریز کے 50 کے لگ بھگ تاجروں کے تین تجارتی وفد پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بیرونِ ممالک گئے۔ ان وفود کا مقصد تاجروں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کرانا تھا، جس کے لیے اعلیٰ افسران کو بلا کر ون ٹو ون ملاقاتیں کروائی گئیں۔۔۔
جس سے براہِ راست تاجروں کو فائدہ حاصل ہوا۔جنرل باڈی کے سالانہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر سمال چیمبر محمد حسن یوسف نے کہا کہ چیمبر نے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کر دیا ہے اور ہر ممبر کو ملک سے باہر جانے والے وفدوں میں بلا امتیاز شامل کر کے ایک مثال قائم کی ہے ۔ اجلاس میں سینئر نائب صدر نثار علی، نائب صدر جمیل اختر جامی اور چیرمین ڈاکٹر امیتاز ڈوگر نے بھی خطاب کیا۔صدر نے مزید کہا کہ چیمبر کی ترقی کے لیے وہ تمام اقدامات کیے گئے ہیں جن کا براہِ راست فائدہ تاجربرداری کو ہو۔ پاکستان میں تعینات متعدد سفیران نے چیمبر کا دورہ کیا اور تاجروں کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ ایف بی آر، ایکسائز، سوشل سیکورٹی، پنجاب فوڈ اتھارٹی، پولیس، میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر اہم اداروں کو دفتر میں بلا کر مسائل حل کیے گئے ۔اجلاس میں گزشتہ سال کے مالی اخراجات و حسابات کی منظوری دی گئی اور صدر محمد حسن یوسف کی کارکردگی کو سراہا گیا۔ اجلاس کے آخر میں ممبران کے لیے پرتکلف ہائی ٹی کا اہتمام بھی کیا گیا۔