سرگودھا:مستحقین میں 12 کروڑ 84 لاکھ روپے زکوٰۃ تقسیم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی پنجاب رانا منور غوث خان نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحقین کو گزارہ الاؤنس کی بروقت فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔
اسی سلسلے میں سرگودھا کے 5 ہزار 453 خاندانوں میں فی خاندان 24 ہزار روپے کے حساب سے مجموعی طور پر 12 کروڑ 84 لاکھ روپے سے زائد رقم تقسیم کر دی گئی ہے ۔یہ بات انہوں نے ضلع کونسل ہال سرگودھا میں مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر رکن پنجاب اسمبلی میاں اکرام الحق بھی موجود تھے ۔رانا منور غوث خان نے کہا کہ زکوٰۃ فنڈز کی فراہمی اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں اور کوشش ہے کہ ہر مستحق خاندان کو بائیومیٹرک کے ذریعے رقم فراہم کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں تقسیم کی گئی تمام رقوم بائیومیٹرک تصدیق کے بعد ہی دی گئیں۔انہوں نے مزید کہا کہ اگر کوئی زکوٰۃ کا عملہ کسی سے رقم کا مطالبہ کرے تو فوری طور پر اس کا نام سامنے لایا جائے ، کیونکہ اس عملے کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔