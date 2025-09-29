صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بچوں کے تحفظ کیلئے چائلڈ پروٹیکشن انسٹی ٹیوشن قائم

  • سرگودھا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے یونیسیف کے تعاون سے چک 99 جنوبی سرگودھا میں ایک چائلڈ پروٹیکشن انسٹی ٹیوشن قائم کر دیا ہے۔

اس ادارے کا مقصد جنسی تشدد، نظراندازی، بے راہ روی اور چائلڈ لیبر کا شکار بچوں کو محفوظ ماحول فراہم کرنا اور انہیں ذمہ دار شہری بنانا ہے ۔ذرائع کے مطابق اس ضمن میں تمام متعلقہ محکموں اور اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے بچوں کے تحفظ اور آبادکاری کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ ادارے میں متاثرہ بچوں کو نہ صرف محفوظ پناہ گاہ مہیا کی جائے گی بلکہ انہیں پروفیشنل کورسز بھی کروائے جائیں گے تاکہ وہ عملی زندگی میں اپنا مقام بنا سکیں۔

 

