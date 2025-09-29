3نظام چل رہے ہوں تو معاشرہ تباہ ہو جاتا : غلام قادر جام
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سیاسی و سماجی رہنما غلام قادر جام نے کہا ہے کہ جب ایک ہی ملک میں دو نہیں بلکہ تین الگ نظام چلا کریں تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ غریب کے لیے سرکاری ہسپتال میں ڈسپرین بھی دستیاب نہ ہو اور اشرافیہ سر درد کی گولی لینے کے لیے لندن جانا پڑے تو فرق تو ظاہر ہے کہ پڑتا ہے ۔غلام قادر جام نے تنبیہ کی کہ اگر پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانے والے اس سسٹم کو تبدیل نہ کیا گیا تو شاید آنے والی نسلوں کی داستانیں بھی مٹ جائیں گی، کیونکہ دشمن بہرحال ہمارے چاروں طرف نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اندرونی بغاوت اور انتشار سے بچنے کے لیے عوام کو بنیادی سہولتیں فراہم کرنا لازم ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ فی الوقت آخری آپشن یہی بچا ہے کہ حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دے ، ورنہ حالات قابو سے باہر ہو سکتے ہیں۔ غلام قادر جام نے نوٹ کیا کہ سوشل میڈیا پر روز بروز ایسی خبریں سامنے آرہی ہیں کہ بعض افراد افسران کے دفاتر میں گھس کر تشدد کر رہے ہیں یا سڑکوں پر ٹریفک پولیس کے اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں ایسی صورتحال اس وقت جنم لیتی ہے جب لوگوں کو ضروریاتِ زندگی اور انصاف دستیاب نہیں ہوتے ۔