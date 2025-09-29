عالمی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت کی 38ویں سالانہ کانفرنس کا اعلان
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) عالمی مجلسِ تحفظِ ختمِ نبوت ضلع سرگودھا کی جانب سے مرکزی پریس کلب میں پریس کانفرنس منعقد کی گئی جس میں مولانا محمد خالد عابد، مولانا نور محمد ہزاروی اور قاری عبدالوحید نے خطاب کیا۔
مجلس کے دیگر شرکاء میں مولانا عبدالرشید، مولانا ثنااللہ ایوبی، مولانا حیدر علی حیدر، مفتی محمد عرفان، مفتی محمد جہانگیر، پروفیسر عاصم اشتیاق اور محمد علی حسن قریشی شامل تھے ۔پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ 2 اکتوبر کو مرکزی عیدگاہ میں 38ویں سالانہ تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس منعقد کی جائے گی۔ کانفرنس کا عنوان اور پیغام ملک میں موجود آئینی و قانونی دائرہ کار کی پاسداری ہے اور مختلف مکاتبِ فکر کے علمائے کرام کی شرکت متوقع ہے ۔ تنظیم کا کہنا تھا کہ یہ کانفرنس حافظ محمد اکرم طوفانی کے مشن کو آگے بڑھانے اور عقیدہ ختمِ نبوت کے دفاع کے لیے منعقد کی جا رہی ہے ۔مقررین نے کہا کہ یہ اجتماعات قانونی دائرہ کار میں ذہنی سازی اور شعور بڑھانے کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں اور کسی بھی غیرقانونی راستے سے قادیانی مسلک کو دائرئہ اسلام میں داخل نہ کروانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ انتظامی تعاون پر تنظیم نے ضلعی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔شرکاء نے کہا کہ ان کا مقصد ذاتی مسئلہ نہیں بلکہ عقیدہ ختمِ نبوت کی حفاظت ہے اور جو بھی آئین و قانون کی خلاف ورزی کرے گا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ کانفرنس میں شرکت کے لیے عوامِ عام کو بھی دعوت دی گئی ہے اور توقع ظاہر کی گئی کہ اس سالانہ اجتماع میں لاکھوں افراد شریک ہوں گے ۔