ہرنولی پولیس کی کارروائی، 2 رکنی ڈکیت گینگ گرفتار
میانوالی (نامہ نگار) تھانہ ہرنولی پولیس نے ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل کی ہدایات پر کارروائی کرتے ہوئے ہرنولی کے علاقے میں چوری و رابری کے 2 رکنی گینگ کے ملزمان شاکر اور عمران کو گرفتار کر لیا۔
پولیس کے مطابق دوران تفتیش ملزمان نے تھانہ ہرنولی میں درج چوری و رابری کے 4 مقدمات میں چھینا گیا مال مسروقہ، جس کی مالیت 2 لاکھ 83 ہزار روپے ہے ، برآمد کر دیا۔ اس کے علاوہ مستعملہ وقوعہ آتشیں اسلحہ، 2 پسٹل 30 بور بھی ضبط کیے گئے ، جس کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس ملزمان پیش کرنے میں ناکام رہے ۔دونوں ملزمان کے خلاف تھانہ ہرنولی میں الگ الگ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ڈی پی او میانوالی نے اس کامیاب کارروائی پر ایس ایچ او تھانہ ہرنولی اور ان کی ٹیم کو سراہا ہے ۔