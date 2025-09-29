دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ میں بزمِ ادب، طلبہ میں انعامات تقسیم
بھیرہ (نامہ نگار )دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ بھیرہ کے شعبہ تعلیم القرآن کی بزمِ ادب کا اجلاس مولانا ظہور احمد بگوی آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے متولی جامع مسجد بگویہ صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے اساتذہ پر زور دیا کہ۔۔۔
وہ بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں تاکہ وہ سچے مسلمان اور اچھے شہری بن سکیں۔مہمانِ خصوصی پیر محمد عطا اللہ شاہ ہاشمی اور مولانا عبدالجبار نے کہا کہ دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔تقریب کے اختتام پر قرأت، نعت اور حسنِ تقریر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں اسلافِ بگویہ کے جانشین و ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے انعامات تقسیم کیے ۔