صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ میں بزمِ ادب، طلبہ میں انعامات تقسیم

  • سرگودھا
دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ میں بزمِ ادب، طلبہ میں انعامات تقسیم

بھیرہ (نامہ نگار )دارالعلوم عزیزیہ جامعہ بگویہ بھیرہ کے شعبہ تعلیم القرآن کی بزمِ ادب کا اجلاس مولانا ظہور احمد بگوی آڈیٹوریم میں منعقد ہوا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے متولی جامع مسجد بگویہ صاحبزادہ ابرار احمد بگوی نے اساتذہ پر زور دیا کہ۔۔۔

 وہ بچوں کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں تاکہ وہ سچے مسلمان اور اچھے شہری بن سکیں۔مہمانِ خصوصی پیر محمد عطا اللہ شاہ ہاشمی اور مولانا عبدالجبار نے کہا کہ دینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ موجودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دیں تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب زندگی گزار سکیں۔تقریب کے اختتام پر قرأت، نعت اور حسنِ تقریر میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ میں اسلافِ بگویہ کے جانشین و ولی عہد صاحبزادہ آصف ابرار بگوی نے انعامات تقسیم کیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہاتھی اور دُم
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بابوں کی حالتِ زار
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پشاور دیکھ لو …ابھی کپتان نہیں تھا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک امریکہ تعلقات کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بڑے باپ کا بڑا بیٹا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دوستوں کے حقوق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر