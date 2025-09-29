الائیڈ و ایفا سکول سسٹم کی ہائی اچیورز ایوارڈ تقریب کا انعقاد
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) الائیڈ سکولز اور ایفا سکول سسٹم کی جانب سے پہلے دس سالہ کامیابیوں کی تکمیل پر ہائی اچیورز ایوارڈ تقریب 2025 پروقار انداز میں منعقد ہوئی، جس کا عنوان شہداء اور معرکہ حق کے نام رکھا گیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی ڈی آئی جی جیل خانہ جات سعید اﷲ گوندل تھے جبکہ صدارت پراجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر شاہد محمود نے کی۔ شہداء کے ورثاء کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر ریجنل ڈائریکٹر رضوان اجمل نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔تقریب میں بچوں نے ٹیبلو، خاکوں اور ملی نغموں کے ذریعے شہداء اور پاکستانی ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا۔ خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نے کہا کہ الائیڈ اور ایفا سکول سسٹم تعلیمی میدان میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ۔ ڈاکٹر شاہد محمود نے اساتذہ اور مینجمنٹ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ تقریب ان ہیروز کے نام ہے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دے کر ملکی سلامتی کو یقینی بنایا۔آخر میں تعلیمی بورڈ کے تحت نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ و طالبات میں انعامات، میڈلز اور میرٹ سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ، جبکہ اساتذہ میں شیلڈز اور شہداء کے ورثاء کو تحائف پیش کیے گئے ۔ ایم او یو رینیول کے موقع پر مختلف شعبوں میں خدمات انجام دینے والوں کو بھی ایوارڈز سے نوازا گیا۔