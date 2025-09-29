خصوصی افراد کی فلاح حکومت کی اولین ترجیح :عاصم شیر میکن
شاہ پور صدر (نامہ نگار) وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خصوصی افراد کی بحالی اور فلاح و بہبود کو اپنی ترجیحات میں شامل رکھتے ہوئے مسلسل عملی اقدامات کر رہی ہیں تاکہ یہ افراد معاشرتی دھارے میں فعال کردار ادا کر سکیں۔
یہ بات محکمہ سوشل ویلفیئر و بیت المال کے زیر اہتمام میونسپل کمیٹی ہال شاہ پور میں منعقدہ تقریب کے مہمانِ خصوصی، پارلیمانی سیکرٹری برائے لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ سردار عاصم شیر میکن نے کہی۔اس موقع پر تحصیل صدر ملک طاہر اعوان، جنرل سیکرٹری چودھری افضل میکن، رانا کریم داد جھمٹ، ایم ایس ڈاکٹر نوید ایوب، ندیم الرسول، مسعود زاہد حسین عطاری، راجہ فرخ قیوم، سجاد شازی، رانا مرتضیٰ مقبول، چودھری رمضان نمبردار، ملک مظفر اعوان، سید امیر علی شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ملک حبیب اللہ، ڈاکٹر مرزا عدنان، رانا قادر شریف دھول، حاجی مظفر عباس، حاجی منیر احمد ناز، صفدر حسین کھوکھر سمیت دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔سردار عاصم شیر میکن نے کہا کہ خصوصی افراد قابلِ احترام اور توجہ کے مستحق ہیں، ان کی خدمت انسانیت کی معراج ہے ۔ ملک طاہر اعوان نے کہا کہ اس نوعیت کی تقریبات معاشرتی ہم آہنگی اور ایثار کو فروغ دیتی ہیں، معذور افراد کو باوقار زندگی کی سہولت دینا معاشرتی ذمہ داری ہے ۔انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر محکمہ سوشل ویلفیئر معذور افراد کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہا ہے ۔ وہیل چیئرز کی فراہمی ان کی بااختیار زندگی کی طرف ایک عملی قدم ہے ۔ تقریب کے اختتام پر مجموعی طور پر 30 مستحق خصوصی افراد میں معاون آلات تقسیم کیے گئے ۔ شرکائے تقریب نے حکومت پنجاب اور وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کے اقدام کو سراہا۔