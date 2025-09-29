کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم نے انفراسٹرکچر تباہ کر دیا:عامر سلطان چیمہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سابق رکن قومی اسمبلی عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے میں کرپشن، ویگو ڈالا سسٹم اور بے جا پروٹوکول بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔
ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک سے ان ناسوروں کو فوری طور پر ختم کیا جائے ۔ ایک 17 گریڈ کا آفیسر چار گن مینوں کے ساتھ ویگو ڈالے میں سوار ہو کر ریڑھی والے کو ریٹ لسٹ کے مطابق سامان فروخت نہ کرنے پر کارروائی کا نشانہ بناتا ہے۔ ، مگر کسی بڑے کارخانہ مالک کو آج تک نہیں پکڑا گیا۔ یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے ملک میں نفرت اور محرومی فروغ پا رہی ہے ۔چودھری عامر سلطان چیمہ نے خبردار کیا کہ اگر عوام کو ان کی ضروریات کے مطابق سہولتیں فراہم نہ کی گئیں تو نہ سیاست بچ پائے گی اور نہ موجودہ سسٹم۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر سسٹم کے خلاف بڑھتی ہوئی آوازیں الارمنگ صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں، جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے ۔