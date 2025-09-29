ملک مضبوط ہوا ، سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بنا رہی :شازیہ بانو
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) ضلعی جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ن کی حکومت کی دوررس اور عوام دوست پالیسیوں کی بدولت پاکستان اندرونی اور بیرونی سطح پر ایک مضبوط ریاست بن کر ابھرا ہے۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ پرانے ریکارڈ توڑ رہی ہے اور نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے ، جبکہ عالمی ادارے بھی ملکی معیشت میں بہتری اور مہنگائی میں کمی کی تصدیق کر رہے ہیں۔ آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کی دھاک بیٹھ گئی ہے ۔شازیہ بانو نے کہا کہ آج سیاسی اور عسکری قیادت نیک اور دیانتدار لوگوں پر مشتمل ہے ، اور اللہ کے فضل سے سبز پاسپورٹ کی عزت میں اضافہ ہوا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ محض نعروں سے عزت نہیں ملتی، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے اور پاکستان آگے بڑھ چکا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے تاریخی اقدامات اور میگا منصوبوں نے پنجاب کی تقدیر بدل دی ہے ۔ چھوٹے شہروں سے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز حکومتی مورال کے ساتھ ساتھ عوامی اعتماد میں بھی اضافہ کر رہا ہے ، اور پسے ہوئے طبقات نے بھی اس پالیسی پر خوشی کا اظہار کیا ہے ۔