ناقص آٹے کی فروخت ، قیمتوں میں بھی اضافہ
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) حکومت کے اعلانات اور دعوؤں کے برعکس سرگودھا میں آٹے کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ جاری ہے ۔ ملز مالکان کی اجارہ داری اور محکمہ فوڈ کی مبینہ ملی بھگت کے باعث ناقص آٹے کی فروخت بھی عروج پر ہے۔
ذرائع کے مطابق سفید آٹے کے گٹو کی قیمت 20 روپے جبکہ سرخ آٹے کے نام سے فروخت ہونے والے گٹو کی قیمت راتوں رات 10 روپے بڑھا دی گئی۔ تشویش ناک پہلو یہ ہے کہ انتظامیہ مکمل طور پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے اور شہر سمیت ضلع بھر میں بیشتر مقامات پر سرکاری نرخوں پر آٹا دستیاب نہیں۔دوسری جانب بڑھتی مہنگائی اور عوام کی قوتِ خرید میں کمی کو جواز بنا کر بیشتر ملز مالکان 10 کلو کے بجائے 15 کلو کی پیکنگ میں آٹا فروخت کر رہے ہیں، مگر اس کے معیار اور وزن کی جانچ پڑتال کے لیے تعینات محکمہ فوڈ کے اہلکار مبینہ طور پر ‘‘چمک’’ کے عوض ملز مالکان کو من مانیوں کی کھلی چھوٹ دیے ہوئے ہیں۔شہریوں نے اس صورتحال پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے متعلقہ حکام اور حکومت کے دعوؤں کو تنقید کا نشانہ بنایا اور اربابِ اختیار سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔