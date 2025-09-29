سرگودحا : سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد نہ ہو سکا ، دالیں ،چاول ، گوشت مہنگا
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) سرکاری نرخ نامہ جاری ہونے کے باوجود دالوں، چاول اور گوشت کی قیمتوں پر تاحال عملدرآمد نہ ہو سکا۔ بڑے بڑے سٹاکسٹ اس راہ میں بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں جبکہ سبزیوں کی قیمتوں میں بھی استحکام پیدا نہ ہو سکا اور صارفین بدستور مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ نے چند روز قبل اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کیا تھا مگر تاجر ان نرخوں پر اشیاء فروخت کرنے سے انکاری ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سٹاکسٹ انہیں پرانے نرخوں پر ہی مال فراہم کر رہے ہیں، ایسے میں کم قیمت پر فروخت کسی صورت ممکن نہیں۔مارکیٹ میں پیاز 100روپے ، ٹماٹر 200 روپے ، نیا آلو 150 روپے اور دیسی لیموں 300 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے ۔ اسی طرح بھنڈی اور گھیا کدو 200 سے 250 روپے ، گوبھی 320 روپے اور گاجر 100روپے فی کلو میں دستیاب ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے ان کا جینا دوبھر کر دیا ہے اور ضلعی انتظامیہ کے اعلانات محض کاغذی کارروائی لگتے ہیں۔