پنجا ب میں سیلا ب متاثرین کیلئے کچھ نہیں ہو ر ہا، اکمل جسپال
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ پنجا ب میں سیلا ب متاثرین کیلئے کچھ نہیں ہو ر ہاسیلا ب متاثرین کھلے آسما ن تلے حکو متی ا مد اد کے۔۔۔۔
منتظر ہیں وفاقی حکو مت سیلا ب سے متاثر ہ علاقوں کی تعمیر بحا لی اور یہاں کے لو گو ں کو ریلیف فراہم کر نے کیلئے انا پر ستی کی بجا ئے زمینی حقا ئق کو مد نظر ر کھ کر اقدامات اٹھا ئے ا س وقت صو بہ پنجا ب اور سندھ میں وفاقی حکو مت کی طرف سے مطلوبہ اقدا ما ت نظر نہیں آ ر ہے سندھ حکومت اپنے طور پر صو بہ میں متاثر ہ علاقوں کی بحا لی کیلئے اقدا ما ت کر ر ہی ہے۔