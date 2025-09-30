صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجا ب میں سیلا ب متاثرین کیلئے کچھ نہیں ہو ر ہا، اکمل جسپال

  • سرگودھا
پنجا ب میں سیلا ب متاثرین کیلئے کچھ نہیں ہو ر ہا، اکمل جسپال

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ اکمل جسپال نے کہا ہے کہ پنجا ب میں سیلا ب متاثرین کیلئے کچھ نہیں ہو ر ہاسیلا ب متاثرین کھلے آسما ن تلے حکو متی ا مد اد کے۔۔۔۔

 منتظر ہیں وفاقی حکو مت سیلا ب سے متاثر ہ علاقوں کی تعمیر بحا لی اور یہاں کے لو گو ں کو ریلیف فراہم کر نے کیلئے انا پر ستی کی بجا ئے زمینی حقا ئق کو مد نظر ر کھ کر اقدامات اٹھا ئے ا س وقت صو بہ پنجا ب اور سندھ میں وفاقی حکو مت کی طرف سے مطلوبہ اقدا ما ت نظر نہیں آ ر ہے سندھ حکومت اپنے طور پر صو بہ میں متاثر ہ علاقوں کی بحا لی کیلئے اقدا ما ت کر ر ہی ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سکولوں میں مزید ساڑھے 12 ہزار عارضی اساتذہ بھرتی کرنیکا فیصلہ

تمام اضلاع میں ایمپلائمنٹ ایکس چینجز قائم کی جائینگی : رانا مشہود

آئندہ ماہ مزید 35 الیکٹرک بسیں پہنچیں گی، کینال روڈ روٹ پر چلیں گی

گرانفروشی پر 9 دکانیں سیل، 8 دکاندار گرفتار، جرمانے

شافع کی چینی قونص ل جنرل سے ملاقات

مناواں ہسپتال سے کینسر یونٹ ختم ،ٹی ایچ کیوکادرجہ دیدیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک نشست آوارہ کتوں کے ساتھ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
برابری کے حقوق کی آئینی ضمانت بیکار ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بہار آئی تو .......!!
عرفان صدیقی
رشید صافی
خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی
رشید صافی
سلمان غنی
چھوٹے صوبوں کی تشکیل
سلمان غنی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(2)
حافظ محمد ادریس