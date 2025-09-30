ٹرک کی ٹکر سے ٹرالی نالے میں جاگری ،نوجوان جاں بحق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چک51جنوبی سیم نالہ کے قریب تیز رفتار ٹر ک نے اوور ٹیک کرتے ہوئے مکئی اور چارہ سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی کو ٹکر دے ماری جس کے نتیجہ میں ٹریکٹر بے قابو ہو کر ٹرالی۔۔۔۔
سیم نالے میں جا گری اوراور ٹریکٹر ٹرالی پر سوار 30سالہ عمران دب کر جاں بحق ہو گیا، اطلاع ملنے پر ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی ،متوفی کو نکالنے کیلئے ہیوی کرین بھی منگوائی گئی ،اور ٹرالی کو باہر نکالنے کے بعد مکئی کی فصل کو سائیڈ پر کر کے ڈیڈ باڈی کو نکال لیا گیا جو کہ ضروری کاروائی کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی جبکہ پولیس مصروف عمل ہے ۔