ایک ہزار کلو بیمار جانور کا گوشت برآمد کر کے تلف کر دیا گیا
دھا(سٹاف رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ناقص گوشت سپلائی کرنے والوں کے خلاف کاروائی ،ایک ہزار کلو بیمار لاغر جانور کا گوشت برامد کر کے تلف کر دیا گیا بتایا جاتا ہے کہ سالم انٹر چینج کے قریب ایک گاڑی کو روک کر اس میں رکھا گیا۔۔۔۔
گوشت کو ویٹرنری ڈاکٹر نے جانچ کے کر کے انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا کاروائی خفیہ اطلاع پر کی گئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ملزم گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گئے برآمد ہونے والا گوشت گوجرہ سے راولپنڈی سپلائی کیا جا رہا تھا ناکہ بندی کے باعث گوشت پکڑا گیا ٹیم نے گوشت تلف کر دیا جبکہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔