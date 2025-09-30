لڑائی جھگڑے کے واقعات،2بھائیوں،باپ بیٹے سمیت 9زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لڑائی جھگڑے کے مختلف واقعات کے دوران عزیز پارک میں عثمان اور اسکے ساتھیوں نے ملازم کی شکایت کرنے پر جبران اور اسکے بھائی عمران کی آنکھوں میں پسی اور ۔۔۔۔
سرخ مرچ ڈال کر ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا اور انہیں مضروب کر کے فرار ہو گئے اسی طرح ڈیرہ قدیم میں وسیم وغیرہ نے محمد ظہیر کو سابقہ رنجش پر راستہ میں روک کر مار مار کر ادھ موا کر دیا،94جنوبی میں تلخ کلامی پر راشد اور اسکے ساتھیوں نے عذرا بی بی اور اسکے پوتے وقاص کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،چک جودھ میں پیسوں کے لین دین کے تنازعہ پر کاشف وغیرہ نے علی رضا اورمٹیلہ میں شاہد وغیرہ نے ظفر اقبال اور اسکے بیٹے زین ،ٹبہ مراد میں مٹی اٹھانے کے تنازعہ پر قمر وغیرہ نے نیک محمدکو ڈنڈوں سوٹوں سے حملے کر کے گھائل کر دیا،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔