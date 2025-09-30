ڈی پی او کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا انعقاد،3کلرکس کی ترقی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی پی او محمد صہیب اشرف کی زیرِصدارت پروموشن بورڈ کا انعقاد کیا گیا۔جس میں سرگودھا ریجن کے میرٹ اور متعلقہ معیار پر پورا اترنے والے 3 جو نیئر کلرکوں کو سینئر کلرک کے۔۔۔۔
عہدہ پر ترقی دینے کی سفارشات مرتب کی گئیں۔ آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے پروموشن بورڈ کی سفارشات پر ترقی کی منظوری دی۔ ترقی یاب ہونے والوں میں مظہرعباس ،محمد جہانگیر اورعبد الحفیظ شامل ہیں۔ آر پی او محمد شہزاد آصف خان نے ترقی یاب ہونے والے پولیس کلرکس کو مبارکباد دی اور اپنے فرائض محنت اور لگن سے جاری رکھنے کی ہدایت کی۔