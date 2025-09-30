صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یونیورسٹی آف سرگودھا اورنجی کمپنی میں تحقیق، استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون کا معاہدہ

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا اورنجی کمپنی میں تحقیق، استعداد کار بڑھانے کے لیے تعاون کا معاہدہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا اور آئی ٹی سیکٹر سے وابستہ نجی کمپنی کیو بی ایس کراچی کے مابین تحقیقی تعاون، جدت اور۔۔۔۔

 ابھرتے ہوئے شعبوں میں استعداد کار بڑھانے کے لیے باہمی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔معاہدیپر یونیورسٹی آف سرگودھا کے ڈائریکٹر ایکسٹرنل لنکیجز پروفیسر ڈاکٹر اعجاز اصغر بھٹی اور کیو بی ایس کے چیف ایگزیکٹو آفیسر فراز احمد نے دستخط کیے ۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر قیصر عباس اور دونوں اداروں کے اہم عہدیدار بھی موجود تھے ۔اس معاہدے کا مقصد تحقیق، ترقی اور کمرشلائزیشن کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے ۔ 

مزید پڑہیئے

