وزیر اعظم نے عالمی فورم پر پاکستان کے دیرینہ مؤقف کا بھرپور اعادہ کیا ہے ، ملک ضیاء الحق ،نعیم طاہر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اتحاد العلماء ضلع سرگودھا کے جنرل سیکرٹری ملک ضیاء الحق اور سیکرٹری اطلاعات شیخ نعیم طاہر نے کہا کہ وزیرِاعظم شہباز شریف نے جس جرات، اعتماد اور وضاحت کے۔۔۔۔
ساتھ فلسطین اور کشمیر کا مقدمہ اقوامِ متحدہ میں پیش کیا وہ لائقِ تحسین اور قابل ستائش ہے ۔ان رہنماؤں نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی محض یہ ایک تقریر نہیں بلکہ عالمی فورم پر پاکستان کے دیرینہ اور اصولی مؤقف کا بھرپور اعادہ ہے ، جس نے ایک بار پھر دنیا کے سامنے مظلوم مسلم امت کی آواز کو اجاگر کیا۔