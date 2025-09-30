نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی اوور سائٹ کمیٹی کا اجلاس
بسرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرگودہا کی اوور سائٹ کمیٹی کا اجلاس کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ ۔۔۔۔
اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری صحت (ڈیویلپمنٹ اینڈ ریفارمز) بنیش فاطمہ، چیف پلاننگ آفیسر عبدالحق بھٹی، اے ایس ایڈمن اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے نمائندے نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، پرنسپل سرگودہا میڈیکل کالج پروفیسر محمد وارث فاروق اور آئی ڈیپ کے انجینئرز بھی موجود تھے ۔اجلاس میں انسٹیٹیوٹ کو جلد فعال کرنے کے لیے مختلف امور پر غور کیا گیا۔ بتایا گیا کہ بورڈ آف گورنرز (بی او جی) کی تشکیل کے حوالے سے اقدامات جاری ہیں جبکہ بھرتیوں کے لیے سلیکشن کمیٹی بنانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے ۔ ہسپتال کی ایس این ای کی منظوری اور بجٹ کے معاملات پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے ۔ اجلاس میں او پی ڈی میں مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات، ڈاکٹرز کی تعیناتی اور دیگر معاملات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ آئی ڈیپ کے نمائندوں نے بریفنگ میں بتایا کہ نومبر کے آخر تک ہسپتال کا سو فیصد تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائے گا، جبکہ مشینری اور آلات کی خریداری کا عمل بھی جاری ہے ۔