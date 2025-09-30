عمران خا ن کو ما ئنس کر نے کی ہر سازش کو قو م نا کا م بنا د ے گی ،علی آصف بگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ایم پی اے علی آصف بگانے کہا کہ عمران خا ن کو ما ئنس کر نے کی ہر سازش کو قو م نا کا م بنا د ے گی۔۔۔۔
کیونکہ عمران خا ن خیبر سے کر اچی تک ا س وقت سب سے ز یا د ہ مقبو ل عوا می لیڈر ہیں فار م 47حکو مت کی عمران خا ن اور پی ٹی آئی کے خلا ف تمام سازشیں نا کا م ہو ں گی عمران کو عوا م سے دور کر نے کے ہر ہتھکنڈے نا کا م ہو چکے ہیں پشا ور کے تاریخ ساز جلسہ عا م میں عوا م کی غیر معمولی تعداد نے ثا بت کر د یا کہ عمران قو م کی ر گو ں میں آ ج بھی خو ن کی طرح دوڑ رہے ہیں ۔