2ڈکیتیاں،چوری کی 10وارداتیں،لاکھوں لوٹ لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران لیاقت کالونی کے رہائشی محمد صدیق کے گھر میں علی الصبح نامعلوم مسلح شخص نے داخل ہو کر ساڑھے چھ لاکھ روپے مالیت کے زیورات،نقدی وغیرہ لوٹ لی۔۔۔۔
اور فرار ہو گیا،اسی طرح لقمان ٹاؤن میں دو نامعلوم افراد نے محمد علی سے قیمتی موبائل چھین لیا اور فرار ہو گئے ،جبکہ 121شمالی کی شبانہ کوثر ،باجوہ کالونی کی رہائشی صائمہ بی بی ،مسلم ٹاؤ ن کے ظہیر عباس اور محمد یونس،41جنوبی کے محمد اسجد کے گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے زیورات،نقدی موبائلز و دیگر اشیاء،81جنوبی سے غضنفر علی ،مین بازار بھاگٹانوالہ سے کاشف رحمان،سیٹلائٹ ٹاؤن سے احمد لطیف کی موٹرسائیکلیں، کوٹمومن کے محسن رضا کے زیر تعمیر مکان سے بھاری مالیت کا میٹریل چوری کر لیا گیا ، اور70شمالی کے رہائشی علی نوا ز کے دفتر کا صفایا کر تے ہوئے نامعلوم افراد تمام سامان لے گئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔