ضعیف افراد کو محفوظ بنانے کے لئے میدان عمل میں ہیں،چیئرمین سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین سینئر سٹیزن فاؤنڈیشن عبدالقدیر خان نے کہا ہے کہ ان کی تنظیم ملک میں بکھرتے جوائنٹ فیملی سسٹم کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس انتشار کے نتائج سے ضعیف افراد کو۔۔۔۔
محفوظ بنانے کے لئے میدان عمل میں اتری ہے ,وہ فاؤنڈیشن کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے ۔ اجلاس میں ایگزیکٹو بورڈ کے سینئر وائس چیرمین کوثرعلی بھٹی ،ڈپٹی جنرل سیکرٹری رانا ذوالفقار علی، فنانس سیکرٹری سیف اﷲ، ڈائریکٹر نذیر ولسن گل، انفارمیشن سیکرٹری چوہدری امتیاز، سینئر ایگزیکٹو ممبر محمد اکرم حنیف و دیگر ممبران چوہدری عبد القیوم سلہری، عبدالماجد خان ،چوہدری فیاض احمد جکھڑ اور محمد بخش نے بھی شرکت کی۔