ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم میں کل تک توسیع ،انسداد ڈینگی ڈے 8اکتوبر کو ہوگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ترجمان ڈویژنل انتظامیہ سرگودہا کے مطابق صوبائی حکومت نے ایچ پی وی ویکسی نیشن مہم میں۔۔۔۔
یکم اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے ۔ کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر انسداد ڈینگی ڈے ، جو پہلے یکم اکتوبر کو منایا جانا تھا، اب ویکسینیشن مہم کے باعث تبدیل کر کے 8 اکتوبر بروز بدھ کو منایا جائے گا۔ترجمان نے کہا کہ تمام محکمے اور ادارے انسداد ڈینگی ڈے کی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیں اور اس سلسلے میں اپنی تیاریاں مکمل رکھیں۔ ڈینگی سے بچاؤکے اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو اس مرض سے محفوظ رکھا جا سکے ۔