بھا رتی ٹیم نے سپور ٹس مین سپرٹ کی دھجیاں ا ڑا د ی ہیں عتیق الرحمان ، محمد ارشد

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹری نیو سٹار کرکٹ ایسوسی ایشن عتیق الرحمان کمبوہ اور کپتان محمد ارشد نے بھار تی ٹیم کی جا نب سے ایشین کر کٹ کو نسل کے چیئرمین محسن نقو ی سے۔۔۔۔

 وننگ ٹرافی لینے سے انکا ر کر نے کے واقعہ کی شد ید الفاظ میں مذ مت کر تے ہو ئے کہا کہ بھا رتی ٹیم نے اپنے ا س عمل سے سپور ٹس مین اسپرٹ کی دھجیاں ا ڑا د ی بھا ر ت کھیل میں سیاست کو گھسیٹ کر پا ک بھارت جنگ میں اپنی عبرتنا ک شکست کے زخم چا ٹ ر ہا ہے بھا ر ت کے ا س گھٹیا رو یہ سے ا س کی عز ت بحا ل نہیں ہو گی پا ک بھا رت جنگ کا سکور 6اور 0پتھر پر کنند ہ ہو گیا ہے ۔

 

