مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ،شہریوں کا فوری تلفی کا مطالبہ

  • سرگودھا
مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ،شہریوں کا فوری تلفی کا مطالبہ

مڈھ رانجھا(نمائندہ دنیا)مڈھ رانجھا میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہو گئی شہریوں نے فوری تلفی کا مطالبہ کر دیا ۔تفصیل کے مطابق مڈھ رانجھا میں لاری اڈا اور گلی محلوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار سے۔۔۔۔

 شہریوں کا چلنا محال ہوچکا ہے ۔گلی محلوں میں آوارہ کتوں کے غول کے غول گھومتے نظر آتے ہیں جو راہ چلتے راہگیروں خصوصا بچوں کیلئے شدید پریشانی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔خاص طور شام کے بعدآوارہ کتوں نے مین بازار،لاری اڈا سمیت دیگر مقامات پر راہگیروں کا پیدل چلنا محال کررکھاہے ۔علاقہ مکینوں نے متعلقہ احکام سے مطالبہ کیا ہے آوار کتوں کی تلفی کیلئے فوری اقدامات اُٹھائے جائیں۔

 

 

